Ricercato da 7 mesi per omicidio, trovato in auto con la fidanzata (Di venerdì 10 marzo 2023) Ricercato da 7 mesi per omicidio stradale e spaccio di stupefacenti, trovato con la fidanzata. Sconterà oltre 8 anni di reclusione Ricercato da 7 mesi, trovato dai Carabinieri in auto con la fidanzata. omicidio stradale e spaccio di stupefacenti, i due reati contestati ad un 32enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. 8 anni e 9 mesi di reclusione la pena da espiare. A disporlo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, i fatti commessi tra il 2018 e il 2019 nel comune di Castel Volturno. Un provvedimento emesso nel settembre scorso ma mai eseguito. Il 32enne era irreperibile ormai da quasi sette mesi. I carabinieri del ...

