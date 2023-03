Ricerca SocialCom-Adnkronos: la rete boccia la stretta sul fumo, 69% contro nuove norme (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - La rete è contraria a nuove norme restrittive sul fumo e lo esprime attraverso un sentiment negativo al 69%. È quanto emerge da una Ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 9 mar. - () - Laè contraria arestrittive sule lo esprime attraverso un sentiment negativo al 69%. È quanto emerge da unadiche, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valentinoben : RT @Adnkronos: Vietato fumare all'aperto: gli italiani sono d'accordo? Il 69% dice no, secondo la ricerca di SocialCom per #Adnkronos: i ci… - Adnkronos : Vietato fumare all'aperto: gli italiani sono d'accordo? Il 69% dice no, secondo la ricerca di SocialCom per… - Giornaleditalia : Ricerca SocialCom-Adnkronos: la rete boccia la stretta sul fumo, 69% contro nuove norme - SaluteFuturo : Ricerca SocialCom-Adnkronos: la rete boccia la stretta sul fumo, 69% contro nuove norme - vivereitalia : Ricerca SocialCom-Adnkronos: la rete boccia la stretta sul fumo, 69% contro nuove norme -