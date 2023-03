Ricerca, sclerosi multipla e malattie correlate: 5 milioni per i progetti di eccellenza (Di venerdì 10 marzo 2023) Vale 5 milioni di euro il nuovo Bando Fism che punta a sostenere progetti di Ricerca di eccellenza per trovare causa, cura definitiva, migliorare servizi e qualità di vita per le persone con SM. Il bando mette a disposizione un fondo dedicato, fino a un milione di Euro, per progetti di eccellenza sulle patologie correlate alla SM, le malattie dello spettro dei disordini della neuromielite ottica NMOSD e MOGAD. Con fondi saranno finanziati progetti di eccellenza che promettono un significativo contributo alla Ricerca sulla sclerosi multipla e patologie correlate in linea con le priorità strategiche della Agenda 2025. Con i fondi investiti nella ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Vale 5di euro il nuovo Bando Fism che punta a sosteneredidiper trovare causa, cura definitiva, migliorare servizi e qualità di vita per le persone con SM. Il bando mette a disposizione un fondo dedicato, fino a un milione di Euro, perdisulle patologiealla SM, ledello spettro dei disordini della neuromielite ottica NMOSD e MOGAD. Con fondi saranno finanziatidiche promettono un significativo contributo allasullae patologiein linea con le priorità strategiche della Agenda 2025. Con i fondi investiti nella ...

