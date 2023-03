Ribadito impegno del Governo contro la pirateria per contrastare economia criminale

Leggi su digital-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Fare sistema perla. Ilc’è! Questo è il messaggio che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha trasmesso questa mattina al Presidente della FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – Federico Bagnoli Rossi, in occasione di un incentrato su comeil fenomeno dell’illecita visione di contenuti audiovisivi ed eventi online, tra cui quelli sportivi, che colpisce diversi comparti industriali del Paese.Durante l’inil Presidente Bagnoli Rossi ha illustrato l’ultimo Rapporto...