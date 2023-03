Riad-Gerusalemme. Ci sono le condizioni per un nuovo Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’Arabia Saudita sta cercando di ottenere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti, aiuto nello sviluppo di un programma nucleare civile e minori restrizioni sulla vendita di armi americane come prezzo per la normalizzazione delle relazioni con Israele. La notizia viene pubblicata dai media statunitensi e riguarda una serie di interlocuzioni private che vanno avanti da fine anno scorso. Gli interessi per Biden Washington è già impegnata nel cercare di rinnovare questo clima di fiducia, come dimostrano per esempio le recenti esercitazioni “Red Sands”, dove gli uomini del Pentagono siesercitati in esclusiva con i sauditi nella prima manovra congiunta finalizzata al contenimento degli attacchi con droni — chela specialità della casa dell’Iran, rivale geopolitico e ideologico saudita. Se in qualche modo si riuscirà a raggiungere un accordo, si ...