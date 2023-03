Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Retegui chiamata da #Mancini, il bomber è seguito dal #Milan #SempreMilan - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Papà #Retegui: 'Mateo è orgoglioso della chiamata azzurra. Amava Vieri e Batistuta' - VELOSPORT1960 : - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Il padre di Retegui: «Mateo è onorato dalla chiamata di Mancini. Suoi idoli Ibra e Haaland»'… - OdeonZ__ : Papà Retegui: 'Mateo è orgoglioso della chiamata azzurra. Vieri e Batistuta i suoi idoli'… -

Oggi potrebbe presto imitarlo Mateo, 23 anni, da San Fernando, Grande Buenos Aires, attaccante del Tigre, di proprietà del Boca Juniors, 28 gol in 46 match di campionato col Matador, come è ...... in prestito dal Boca Juniors , Mateo, l'ultimo italo - argentino candidato alla maglia ... però, se il giocatore deciderà di accettare, oppure prendere tempo in attesa di unada parte ...TORINO - (e.e.) Non solo Mateoper Roberto Mancini nelle qualificazioni europee con Inghilterra e Malta. L'Italia vuole ...com il difensore Marcos Senesi che però alla fine cedette alla...

Papà Retegui: "Mateo è orgoglioso della chiamata azzurra. Vieri e Batistuta i suoi idoli" La Gazzetta dello Sport

Carlos José Retegui, padre di Mateo, attaccante del Tigre convocato in Nazionale da Mancini in vista delle qualificazioni a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta, ha ...Il genitore del centravanti del Tigre ha spiegato: "Ha il vostro passaporto grazie al nonno materno Angelo Dimarco, che venne in Argentina ed era dalle parti di Canicattì" ...