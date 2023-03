(Di venerdì 10 marzo 2023) Laè un’associazione composta per la stragrande maggioranza da avvocati e giuristi impegnati ina tutela deidella comunità. I tre fondatori Saveria Ricci, Antonio Rotelli e Francesco Bilotta, hanno voluto dedicare il nome dell’associazione aHarvey, un attivista giamaicano vittima di un’aggressione a sfondo omofobico. Nel 2007 l’obiettivo iniziale era quello di rivendicare il diritto delle coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere al matrimonio civile. Da quel traguardo, non raggiunto, si sono aperte tuttavia diverse strade. Abbiamo chiesto a Susanna Lollini, avvocata dellae componente del gruppo legale “Famiglie Arcobaleno” di ripercorrere questi 16di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Rete Lenford, 16 anni di battaglie per i diritti Lgbt+ -

... presidente di- . Nel momento in cui avvertono questa incongruenza ci possono essere delle ripercussioni negative anche sul proprio rendimento scolastico. Quando il benessere ...... del consigliere Alberto Giusti, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e dell'Associazione, del professor Emanuele Bilotti, dell'avvocato Paola ...Alessandro Zan in collegamento live streaming, Alessandro Callari, Country Manager di Booking.com, Vincenzo Miri, Presidente di, Isabella Borrelli, Attivista queer e TEDx speaker e ...

Rete Lenford, 16 anni di battaglie per i diritti Lgbt+ - Luce Luce

Consente alle persone transessuali di usare il nome scelto in classe. Già 200 scuole in Italia l'hanno adottata ma non ci sono linee guida nazionali. Le cose da sapere ...