Renault Austral 2023, il Suv ibrido guarda in alto (Di venerdì 10 marzo 2023) Austral già dal nome, che evoca avventure nel Sud del mondo è un'auto originale. Ma il nuovo Suv Renault (nelle concessionarie da gennaio scorso), è qualcosa di più: la scommessa del Marchio francese ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023)già dal nome, che evoca avventure nel Sud del mondo è un'auto originale. Ma il nuovo Suv(nelle concessionarie da gennaio scorso), è qualcosa di più: la scommessa del Marchio francese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Motori : Con l'arrivo del Nuovo Renault Austral, la casa francese ha inaugurato la terza generazione delle 4 ruote sterzanti… - ilmessaggeroit : Renault, le 4 ruote sterzanti il segreto Austral. Comfort di guida e agilità grazie a tecnologia 4Control Adva... - solomotori : 4 ruote sterzanti e comfort di guida per Renault Austral - EstebBeltramino : 4 ruote sterzanti e comfort di guida per Renault Austral #motori - ANSA_Motori : Un cuore tecnologico che pulsa anche in versione full-hybrid, per il nuovo Renault Austral. #ANSAmotori -