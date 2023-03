Regolamento gol fuori casa Champions League: ecco come funziona (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo un lunghissima attesa, caratterizzata anche dalla pausa per consentire la disputa dei Mondiali in Qatar, è finalmente arrivato il momento del ritorno della Champions League 2022/2023. E’ tutto pronto per l’inizio degli ottavi di finale della principale competizione continentale per club che, come sempre, si articoleranno in gare di andata e ritorno, con la vincente del doppio confronto che staccherà il pass per i quarti di finale, entrando tra le migliori otto d’Europa. Bisogna ricordar però che, contrariamente alle passate stagioni, non c’è più la regola del gol in trasferta che vale doppio. Le partite, dunque, prevedono che la rete segnata al di fuori delle mura amiche abbia un normale valore: per esempio se una squadra vincesse 2-1 in trasferta e perdesse 0-1 in casa, non avanzerebbe al turno ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo un lunghissima attesa, caratterizzata anche dalla pausa per consentire la disputa dei Mondiali in Qatar, è finalmente arrivato il momento del ritorno della2022/2023. E’ tutto pronto per l’inizio degli ottavi di finale della principale competizione continentale per club che,sempre, si articoleranno in gare di andata e ritorno, con la vincente del doppio confronto che staccherà il pass per i quarti di finale, entrando tra le migliori otto d’Europa. Bisogna ricordar però che, contrariamente alle passate stagioni, non c’è più la regola del gol in trasferta che vale doppio. Le partite, dunque, prevedono che la rete segnata al didelle mura amiche abbia un normale valore: per esempio se una squadra vincesse 2-1 in trasferta e perdesse 0-1 in, non avanzerebbe al turno ...

