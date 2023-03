Regno Unito, cambiano le regole per entrare nel paese: che documenti serviranno (Di venerdì 10 marzo 2023) Non sarà più necessario solo il passaporto cambiano le regole per entrare nel Regno Unito. Gli effetti di Brexit continuano a farei sentire e ora andranno a condizionare le normative per l’ingresso nel paese. Non sarà più sufficiente, infatti, solo il passaporto. Per chi non sia in possesso di cittadinanza inglese sarà necessario ottenere un visto a pagamento. A partire dal 2024 dovranno essere compilati dei documenti con il sito dell’ETA (Electronic Travel Authorization) che avrà un apposita sezione. Il visto costerà 10 euro, un po’ come succede con l’Esta che deve essere compilato per i cittadini che entrano negli USA. Leggi anche: Harry e Meghan battezzano Lilibeth Diana: sarà Principessa Regno Unito, cosa cambia Il documento per ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Non sarà più necessario solo il passaportolepernel. Gli effetti di Brexit continuano a farei sentire e ora andranno a condizionare le normative per l’ingresso nel. Non sarà più sufficiente, infatti, solo il passaporto. Per chi non sia in possesso di cittadinanza inglese sarà necessario ottenere un visto a pagamento. A partire dal 2024 dovranno essere compilati deicon il sito dell’ETA (Electronic Travel Authorization) che avrà un apposita sezione. Il visto costerà 10 euro, un po’ come succede con l’Esta che deve essere compilato per i cittadini che entrano negli USA. Leggi anche: Harry e Meghan battezzano Lilibeth Diana: sarà Principessa, cosa cambia Il documento per ...

