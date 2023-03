Regione Campania, è lite sul video girato dal neomelodico Natale Galletta (Di venerdì 10 marzo 2023) Il palazzo del Consiglio regionale si trasforma in un set per un videoclip neomelodico. Nell?isola F13, la torre che ospita la sede dell?assemblea campana, il cantante Natale Galletta e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) Il palazzo del Consiglio regionale si trasforma in un set per unclip. Nell?isola F13, la torre che ospita la sede dell?assemblea campana, il cantantee...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOTORESANITA : Inizia la seconda giornata di lavori della Winter School 2023 'Il SSN tra trasformazione e innovazione'. Moderano… - LCronache : Qualità dell’area, ecco i dati oscuri della trasparenza in regione Campania - NicolaNobile4 : RT @VincenzoDeLuca: In occasione dell’8 Marzo, la Regione Campania ha deciso di avviare le procedure per garantire il vitto a tutte le mamm… - occhio_notizie : Il set allestito da Natale Galletta in Consiglio al Centro direzionale - PressReview99 : Regione Campania, è lite sul video girato dal neomelodico Galletta -