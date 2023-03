Regione Campania, è lite sul video girato dal neomelodico Galletta (Di venerdì 10 marzo 2023) Il palazzo del Consiglio regionale si trasforma in un set per un videoclip neomelodico. Nell?isola F13, la torre che ospita la sede dell?assemblea campana, il cantante Natale Galletta e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) Il palazzo del Consiglio regionale si trasforma in un set per unclip. Nell?isola F13, la torre che ospita la sede dell?assemblea campana, il cantante Natalee...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Il presidente della Regione Campania è un fiume in piena e, oltre al governo, attacca il centrosinistra per il sost… - docentieata : Corso di Coordinatore Amministrativo valido 1,50 punti profilo ATA interamente online ed è accreditato dalla Region… - RegistaOcculto : @GiovanniPaglia Solo per sapere, la Regione Lazio e la Regione Campania, che assieme rappresentano il buco maggiore… - inforcampania : REGIONE - CAMMARANO (M5S): “COMUNITA' ENERGETICHE, 100 SINDACI IN AUDIZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INT… - Briganter2 : @Clamo2003 @ZZiliani @DiegoDeLucaTwit Ripeto questo essere occupa un posto in acqua Campania senza averne alcun tit… -

Siccità: Regione Campania, via alle gare per i primi tre invasi Agenzia ANSA Allerta meteo in Campania: previsti forti temporali, i dettagli Cagliari Valido dalle 9 di domani Un forte vento di burrasca è in arrivo domani sulla Sardegna, accompagnato da mareggiate. La protezione civile regionale ha diramato un avviso… Leggi ... Istruzione e formazione professionale in Campania, tre studenti di Scafati incontrano De Luca Hanno incontrato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tre giovani stranieri iscritti alle scuole Iefp (Istruzione e formazione professionale), alla presenza anche dell’assessore regionale ... Cagliari Valido dalle 9 di domani Un forte vento di burrasca è in arrivo domani sulla Sardegna, accompagnato da mareggiate. La protezione civile regionale ha diramato un avviso… Leggi ...Hanno incontrato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, tre giovani stranieri iscritti alle scuole Iefp (Istruzione e formazione professionale), alla presenza anche dell’assessore regionale ...