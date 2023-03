Reggiseno trasparente Panico a Mediaset | Pier Silvio colpisce ancora | prima della diretta

(Di venerdì 10 marzo 2023) La rivoluzione castigata diha ormai preso piede.vittima: il Grande Fratello Vip 7. Volgarità, parolacce, liti e, soprattutto, tatuaggi in bella mostra e abiti troppo scollati per unaserata di Canale 5 non vanno più bene. Il CEOBerlusconi ha fatto una strigliata generale alla produzione del reality e cancellato la replicapuntata di giovedì scorso per eccesso di contenuti poco eleganti. Basta trash, bisogna darsi un contegno. Per dare maggiore sobrietà, il GdVip ha ordinato di non indossare orecchini vistosi e di coprire i tatuaggi ove possibile. A farlo capire gli stessi inquiliniCasa più spiata d'Italia. Nelle scorse ore Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno spiegato a Giaele De Donà i nuovi diktat da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : ToySdeal Crisscross Neckholder Maglietta Arancione Canotta Donna Con Scollo V Profondo Canotta Estiva Casual Senza… - VogliosoV : @Carlo81623426 Stupende Soprattutto il reggiseno trasparente ???????????? - ShoppingAlertIT : luoluoluo Donna Reggiseno Sportivo Donna Trasparente Sexy Petto Sport Gilet Canotta Crop Top, Tank Top Donna,Yoga S… - ShoppingAlertIT : I3CKIZCE Reggiseno Sportivo da Donna per Allenamento Yoga Reggiseno Senza Ferretto Sport Fitness Palestra Reggiseno… - ShoppingAlertIT : YiZYiF Donna Trasparente Reggiseno Sportivo Canotta Conotteria Corta Chiusura Lateriale a 3 File High Strech Intimo… -

"Se sotto ci metti un bel, o forse ti dicono di no", ha domandato Oriana. "... il commento ironico di Nikita Pelizon a cui ha fatto eco Antonella Fiordelisi : "È tutto!". Grande ..." Se sotto ci metti un bel, o forse ti dicono di no ", ha chiesto Oriana. " ... Immediate le reazioni divertite di Nikita (" Erano altri tempi! ) e di Antonella ( "È tutto!" ). ......Florence Pugh che per la sfilata di Valentino "Black Tie" ha scelto una gonna lunga e...in crochet e shaket in suede, tutto Miu Miu. Menzione speciale per Deva Cassel, figlia ...

Elisabetta Gregoraci col reggiseno trasparente: alle sfilate di Milano ... Stile e Trend Fanpage

Shaila Gatta in una serie di primi piani che per gli ammiratori sono davvero devastanti, l'ex velina offre visioni super provocanti ...Sempre sopra le righe l'esorbitantw Marika Fruscio, questa volta tuttavia sembra aver esagerato con le trasparenze, il vestito e come se non esistesse!