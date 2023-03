Reggio Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 3.5: in Umbria notte in tenda per molte famiglie e scuole chiuse nel weekend (Di venerdì 10 marzo 2023) Reggio Calabria, la terra ha tremato nella mattinata dopo le scosse che si sono registrate nella regione dell’Umbria. Gli ultimi fenomeni sismici hanno messo in apprensione tante famiglie. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo con i rilevamenti dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. Reggio Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 3.5 L’Italia trema in queste ore. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 10.30 a Santo Stefano in Aspromonte, località a quindici chilometri da Reggio Calabria. Il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma ed ha registrati due scosse nella mattinata: una alle 9.30 e la seconda alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023), la terra ha tremato nella mattinata dopo le scosse che si sono registrate nella regione dell’. Gli ultimi fenomeni sismici hanno messo in apprensione tante. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo con i rilevamenti dei tecnici e dei Vigili del Fuoco.didi3.5 L’Italia trema in queste ore. Unadi3.5 è stata avvertita alle 10.30 a Santo Stefano in Aspromonte, località a quindici chilometri da. Ilè stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma ed ha registrati due scosse nella mattinata: una alle 9.30 e la seconda alle ...

