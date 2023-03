Reddito, con Mia minore copertura a partire dal Nord. Le differenze del costo della vita restano un tabù anche per il governo Meloni (Di venerdì 10 marzo 2023) Checché ne dica oggi la ministra del Lavoro Marina Calderone – “una logica di assistenza permanente che ci è costata 25 miliardi in tre anni senza diminuire la povertà” – il Reddito di cittadinanza ha permesso a milioni di italiani di affrontare la crisi dovuta al Covid e grazie al sostegno molte famiglie sono uscite dalla povertà assoluta. Eppure la misura nata nel 2019 non raggiunge tutti quelli che ne hanno bisogno a causa di criticità mai risolte. Fronti sui quali il governo di Giorgia Meloni sembra intenzionato a muoversi con la Misura di inclusione attiva (Mia), che da settembre sostituirà definitivamente il Rdc. Dalle indiscrezioni sul dossier in mano alla ministra Calderone, però, l’obiettivo primario sembra quello di risparmiare attraverso importi ridotti e una soglia di accesso più bassa che potrebbe escludere fino a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Checché ne dica oggi la ministra del Lavoro Marina Calderone – “una logica di assistenza permanente che ci è costata 25 miliardi in tre anni senza diminuire la povertà” – ildi cittadinanza ha permesso a milioni di italiani di affrontare la crisi dovuta al Covid e grazie al sostegno molte famiglie sono uscite dalla povertà assoluta. Eppure la misura nata nel 2019 non raggiunge tutti quelli che ne hanno bisogno a causa di criticità mai risolte. Fronti sui quali ildi Giorgiasembra intenzionato a muoversi con la Misura di inclusione attiva (Mia), che da settembre sostituirà definitivamente il Rdc. Dalle indiscrezioni sul dossier in mano alla ministra Calderone, però, l’obiettivo primario sembra quello di risparmiare attraverso importi ridotti e una soglia di accesso più bassa che potrebbe escludere fino a un ...

