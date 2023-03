Red Rose, la recensione: se la tecnologia è pericolosa, come in Black Mirror (Di venerdì 10 marzo 2023) La recensione di Red Rose: la serie inglese della BBC che trovate in streaming su Netflix è la storia di alcuni adolescenti e di un'app che promette loro tante cose, ma che finisce per essere deleteria da ogni punto di vista. "Le Rose sono rosse, le Rose sono blu. Vieni al giardino dove sbocci anche tu". È l'invito, criptico e seducente, che riceve la protagonista della storia che vi raccontiamo nella recensione di Red Rose, la serie inglese della BBC che trovate in streaming su Netflix. È la storia di alcuni adolescenti e di un'app che promette loro tante cose, ma che finisce per essere deleteria da ogni punto di vista. È una storia di fantasia, ma è molto realistica, e molto concreta, e serve a metterci in guardia dai pericoli del web, dei social, delle vite digitali che ci ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi Red: la serie inglese della BBC che trovate in streaming su Netflix è la storia di alcuni adolescenti e di un'app che promette loro tante cose, ma che finisce per essere deleteria da ogni punto di vista. "Lesono rosse, lesono blu. Vieni al giardino dove sbocci anche tu". È l'invito, criptico e seducente, che riceve la protagonista della storia che vi raccontiamo nelladi Red, la serie inglese della BBC che trovate in streaming su Netflix. È la storia di alcuni adolescenti e di un'app che promette loro tante cose, ma che finisce per essere deleteria da ogni punto di vista. È una storia di fantasia, ma è molto realistica, e molto concreta, e serve a metterci in guardia dai pericoli del web, dei social, delle vite digitali che ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GRAVITRAINING : @rose_red_rogue //i don’t think so dksjsjsj - GRAVITRAINING : @rose_red_rogue //I’m too lazy fjdjdh - alicettini : L’unica cosa bella di Red Rose è la colonna sonora il resto è imbarazzante a dir poco - EroicaFenice : #cinema #serietv ?? Tra le ultime novità di Netflix, da subito in lista tra i primi posti nella classifica italiana,… - therealfrenzo : Porto due Red Bull, fanculo le rose ?? -