Record di sbarchi e di salvataggi. Soccorsi oltre 1000 migranti, Lampedusa sotto assedio (3300 in 72 ore) (Di venerdì 10 marzo 2023) sbarchi senza sosta a Lampedusa e in Calabria. Dopo la strage di Cutro è emergenza continua sulla tratta nordafricana, battuta dalle Ong. Barchini alla deriva, piccole imbarcazioni pericolanti in mano a scafisti senza scrupoli e salvataggi incessanti sul mar Ionio. Oggi oltre un migliaio di migranti a rischio della vita, su tre diverse imbarcazioni, sono stati Soccorsi dalla nostra Guardia costiera. A smentire con i fatti il racconto televisivo della sinistra sul "governo dei cattivi". Record di sbarchi, allarmi incessanti: oltre 1000 salvataggi Oggi Alarm Phone è tornato a segnalare pericoli . "Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione partita dalla Libia", scrive ...

