Real Madrid | Ancelotti stuzzica Benzema | «Sua assenza è pesante | anche se non è al livello della scorsa stagione»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Espanyol Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Ha preso una botta alla caviglia e si è gonfiata. Oggi ha iniziato l’allenamento individuale e sarà a disposizione per la partita contro il Liverpool. La suase non è al, ma sarà importante da qui alla fine. Abbiamo fiducia, ci aiuterà. Domani il centravanti sarà Rodrygo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - OliGiroud9fan : @ACMelissaa ma tutte queste interazioni come le hai fatte? ahahahah, io invece Real Madrid - CalcioNews24 : #Ancelotti stuzzica #Benzema - M1_Magnum : @lumacarapida @errore4_04 Il PSG vale molto meno del Real Madrid, Bayern Monaco, City etc. Ha una rosa da 820mln,… - AllRoundLazio : ''Nella partita di martedì loro hanno fatto tre tiri e due gol, hanno fatto poco e noi abbiamo creato tanto ma non… -

Con ilvinse la decima champions della storia del club spagnolo e anche la quattordicesima. E' un vincente. Nella sua carriera da allenatore ha guidato Reggiana, Parma, Juventus, Milan, ...Commenta per primo Carlo Ancelotti , allenatore del, ha parlato in conferenza stampa, ma non si è voluto sbottonare su Mbappé: 'Potete farmi questa domanda oggi, tra tre giorni, tra due mesi... ma è una domanda a cui non risponderò mai'.Gli Aiglons sono stati difficili da battere da quando a gennaio è arrivato il nuovo allenatore, ma addirittura ilsa che lo Sheriff non è da sottovalutare perché ha perso 2 - 1 in casa ...

Real Madrid, un giovane brasiliano nel mirino di due italiane Calciomercato.com

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, ma non si è voluto sbottonare su Mbappé: "Potete farmi questa domanda oggi, tra tre giorni, tra due mesi... ma è una ...Abbiamo visto week end migliori: questo fine settimana di calcio internazionale serve soprattutto per ricaricare le batterie in vista di un’altra tornata di coppe europee. SABATO ...