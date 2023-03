Real Madrid, Ancelotti: «Mbappé? Non rispondo, ma Benzema…» (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sul possibile trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Real Madrid ed Espanyol. PAROLE – «Benzema ha preso una botta alla caviglia e si è gonfiata. Oggi ha iniziato l’allenamento individuale e sarà a disposizione per la partita contro il Liverpool. La sua assenza è pesante, anche se non è al livello della scorsa stagione, ma sarà importante da qui alla fine. Abbiamo fiducia, ci aiuterà. Domani il centravanti sarà Rodrygo. Mbappé? Potete farmi questa domanda oggi, tra tre giorni, tra due mesi…ma è una domanda a cui non risponderò mai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Carlo, allenatore del, sul possibile trasferimento di KylianalCarloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida traed Espanyol. PAROLE – «Benzema ha preso una botta alla caviglia e si è gonfiata. Oggi ha iniziato l’allenamento individuale e sarà a disposizione per la partita contro il Liverpool. La sua assenza è pesante, anche se non è al livello della scorsa stagione, ma sarà importante da qui alla fine. Abbiamo fiducia, ci aiuterà. Domani il centravanti sarà Rodrygo.? Potete farmi questa domanda oggi, tra tre giorni, tra due mesi…ma è una domanda a cui non risponderò mai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

