Rdc com esteso, a cosa serve e come si compila? (Di venerdì 10 marzo 2023) Rdc com esteso. Il modello Rdc-com esteso va compilato dai beneficiari Rdc per comunicare variazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa. Rdc com esteso, a cosa serve? Il Reddito di Cittadinanza (RdC) com esteso è la comunicazione che i beneficiari del reddito di cittadinanza devono effettuare all’INPS per indicare qualsiasi variazione nei propri dati essenziali che non è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Rdc com. Il modello Rdc-comvato dai beneficiari Rdc per comunicare variazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa. Rdc com, a? Il Reddito di Cittadinanza (RdC) comè la comunicazione che i beneficiari del reddito di cittadinanza devono effettuare all’INPS per indicare qualsiasi variazione nei propri dati essenziali che non è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : La Ministra del Lavoro #Calderone annuncia che in sostituzione del #RdC è in arrivo MIA (Misura di Inclusione Attiv… - Gitro77 : Dal RdC al MIA: il Governo taglia un sussidio di disoccupazione e non fa politiche dal lato del lavoro. La solita l… - Giuggio72684862 : RT @Beps35129118: E ma vuoi mettere le truffe al 110 o al rdc.... - GUARDIACIVICA : FRODE FISCALE - UN DANNO PER NOI CITTADINI, PER LO STATO, PER LE FINANZA... - leonemaschio : RT @francobaietti: I due geni, Frottola e suo cognato, vogliono formare cinquecentomila afroislamici da portare poi in Italia per lavorare.… -