Razzismo a Roma: bengalese aggredito, pestato e derubato da 3 ragazzini nell'autobus (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma. Quando il Razzismo è presente anche tra i giovanissimi, coloro che per nascita dovrebbero essere gli esponenti di una società moderna, aperta, cosmopolita e globalizzata, allora si tratta di un problema da non sottovalutare. Di Razzismo, infatti, parla l'ultima aggressione menzionata dalla cronaca, ai danni di un cittadino bengalese, offeso, picchiato e derubato da un gruppo di ragazzini. Monterotondo: "Negro di m**da", accerchiato e pestato dalla baby gang Razzismo a Roma: bengalese aggredito in autobus Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno arrestato due minori e una maggiorenne, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, lesioni ...

