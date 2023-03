Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Ravezzani: '#Milan, #Leao unica nota stonata. Ai quarti prenderei il #Chelsea' #SempreMilan - sportli26181512 : Ravezzani: 'Conte quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato: è stato eliminato agli ottavi da Messias… - aquila7630 : Le dichiarazioni di Fabio #Ravezzani con le quali commenta l'eliminazione di Antonio #Conte, lanciando una stoccata… - Pall_Gonfiato : Ravezzani, stoccata al Milan: 'Conte è stato eliminato da Thiaw, Messias, Saelemaekers e Krunic. Un Milan di modest… - sportli26181512 : TMW RADIO - Ravezzani sul Milan: 'Quarti? Prenderei il Chelsea...': Per commentare il Milan in Champions, a TMW Rad… -

Conte,lo attacca: 'Fa danni'Il giornalista non le manda a dire e tira in ballo le ... disse che non si può vincere in Champions quando giochi con Barella e Sensi Pioli con illo ha ...Un applauso ale una tirata di orecchie a Conte. Fabiocommenta così il risultato di ieri in Champions tra Tottenham ee scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'mi ricordo anche del ristorante ...Napoli - Fabio, giornalista di Tele Lombardia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Punto ... La lotta Champions è drammatica per chi partecipa, Inter evanno in campo con l'...

Ravezzani: "Conte quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato: è stato eliminato agli... Milan News

A commentare il Milan in Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Milan facilitato dal momento ...Per commentare il Milan in Champions, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Ecco le sue parole: Milan, ...