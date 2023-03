Ravezzani | “Conte eliminato da un Milan di modesto lignaggio”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : Ravezzani: «Conte eliminato da Messias e Krunic, perchè parla?» - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Ravezzani: 'Conte quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato: è stato eliminato agli ottavi da Messias, Saele… - infoitsport : Ravezzani: 'Conte quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato: è stato eliminato agli ottavi da Messias… - sportli26181512 : Ravezzani: 'Conte quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato: è stato eliminato agli ottavi da Messias… - MilanNewsit : Ravezzani: 'Conte quando apre bocca tende a distruggere ciò che ha creato: è stato eliminato agli ottavi da Messias… -

lo attacca: 'Fa danni'Il giornalista non le manda a dire e tira in ballo le dichiarazioni dello stessoquando era alla guida dell'Inter.- Calciomercato.itNel suo tweet, ...Un applauso al Milan e una tirata di orecchie a. Fabiocommenta così il risultato di ieri in Champions tra Tottenham e Milan e scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'mi ricordo anche del ristorante e dei 10 euro. Se si vince lui è ...lo attacca: 'Fa danni'Il giornalista non le manda a dire e tira in ballo le dichiarazioni dello stessoquando era alla guida dell'Inter.- Calciomercato.itNel suo tweet, ...

Per Ravezzani Conte fa danni enormi ai suoi club, bufera sul web ... Sportevai.it

Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ha criticato la parole di Conte dopo l’eliminazione del Tottenham per mano del Milan Intervenuto a TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così di Antonio C ...A commentare il Milan in Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Milan facilitato dal momento ...