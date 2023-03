Raspadori torna prima o dopo la sosta? Le ultime novità di Spalletti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Giacomosta recuperando dall’infortunio, Luciano: “Aspettiamo il via libera dello staff medico“. Un problema muscolare sta tenendo fuori dalle convocazioni Giacomoche non giocherà nemmeno Napoli-Atalanta. Sicuramente una perdita importante per il tecnico del Napoli che può utilizzare l’ex Sassuolo in più posizioni, cambiando anche modulo. Durante la conferenza stampaha parlato anche del rientro died ha detto: “Come tutti gli infortunati va valutato di giorno in giorno. Sta lavorando benissimo, sta effettuando anche lavoro individuale con il pallone. Quando puòre in campo? Attendiamo il via libera dello staff medico per utilizzarlo a pieno ritmo in allenamento“. Le condizioni di ...

Commenta per primo In seguito al ko contro la Lazioin campo il Napoli . Alla vigilia del match contro l'Atalanta arrivano le parole del tecnico ...- 'Va valutato come tutti gli ...Ma non c'è come non ci sarannoo Lozano, dovremo vincere con quelli che andranno in campo'... 2023 - 03 - 10 15:30:02 La sconfitta con la Lazio e l'appello al pubblico La menteal ko con ...in gruppo Victor Osimhen, a causa di impegni personali. Arrivano, inoltre, aggiornamenti sulle condizioni di Lozano e. Dal report ufficiale del club azzurro: 'Seduta mattutina per il ...

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di Raspadori ormai prossimo al rientro