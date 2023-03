Raspadori: si avvicina il rientro (Di venerdì 10 marzo 2023) Sembra quasi terminata l’attesa per Jack Raspadori. L’attaccante di Mancini è fermo ai box dalla sfida contro la sua ex squadra, il Sassuolo, a causa di un problema muscolare. Da quel momento Spalletti non ha potuto più contare sul suo rincalzo di lusso. Ora però il tunnel sembra finito e Raspadori a breve potrebbe tornare tra i convocati e soprattutto a dare una mano ali suoi compagni. Le condizioni del giocatore migliorano, anche più velocemente del previsto, e la data cerchiata in rosso per respirare nuovamente aria agonistica è quella del 19 marzo quando il calendario prevede la sfida al Torino alle ore 15. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Sembra quasi terminata l’attesa per Jack. L’attaccante di Mancini è fermo ai box dalla sfida contro la sua ex squadra, il Sassuolo, a causa di un problema muscolare. Da quel momento Spalletti non ha potuto più contare sul suo rincalzo di lusso. Ora però il tunnel sembra finito ea breve potrebbe tornare tra i convocati e soprattutto a dare una mano ali suoi compagni. Le condizioni del giocatore migliorano, anche più velocemente del previsto, e la data cerchiata in rosso per respirare nuovamente aria agonistica è quella del 19 marzo quando il calendario prevede la sfida al Torino alle ore 15.

