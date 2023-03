Rapine alle poste tra Caserta e Villa Literno: presi due “specialisti” (Di venerdì 10 marzo 2023) Scacco a una banda dedita alle Rapine negli uffici postali. presi due “specialisti” dai Carabinieri di Caserta e dagli agenti della Polizia di Stato in un’operazione congiunta. Il provvedimento di fermo nei confronti di due componenti della banda di rapinatori è stato eseguito all’alba L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Scacco a una banda deditanegli uffici postali.due “” dai Carabinieri die dagli agenti della Polizia di Stato in un’operazione congiunta. Il provvedimento di fermo nei confronti di due componenti della banda di rapinatori è stato eseguito all’alba L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

