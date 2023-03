Rapina in casa, poi minacce e aggressione: “Ritira la denuncia o ti ammazzo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna Rapina in casa, poi le minacce a due donne e l’aggressione a un bimbo, all’epoca dei fatti di soli 5 anni. Queste le gravi accuse nei confronti di Romualdo Del Mauro, 29 anni di Montesarchio, finito a processo dopo che la Procura della Repubblica di Benevento aveva chiuso le indagini a suo carico e il Pm aveva chiesto al giudice il rinvio a giudizio. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare di presentazione alla Pg per questo procedimento, è difeso dall’avvocato Stefano Melisi. Parti civili nel processo due donne, con l’avvocato Valeria Verrusio. La vicenda è avvenuta a Montesarchio. Il 29enne, si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna nell’intento di rubare. La persona offesa, presente in casa, sarebbe stata prima Rapinata e aggredita. Come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnain, poi lea due donne e l’a un bimbo, all’epoca dei fatti di soli 5 anni. Queste le gravi accuse nei confronti di Romualdo Del Mauro, 29 anni di Montesarchio, finito a processo dopo che la Procura della Repubblica di Benevento aveva chiuso le indagini a suo carico e il Pm aveva chiesto al giudice il rinvio a giudizio. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare di presentazione alla Pg per questo procedimento, è difeso dall’avvocato Stefano Melisi. Parti civili nel processo due donne, con l’avvocato Valeria Verrusio. La vicenda è avvenuta a Montesarchio. Il 29enne, si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna nell’intento di rubare. La persona offesa, presente in, sarebbe stata primata e aggredita. Come ...

