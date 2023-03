Ragazzo muore a 17 anni in scooter: malore per un amico che assiste alla scena (Di venerdì 10 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade, ancora una giovane vita spezzata. Un centauro 17enne, A.L., originario di Cellamare (Bari), ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto sulla Sp84 che collega Rutigliano ad Adelfia.Secondo una prima... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade, ancora una giovane vita spezzata. Un centauro 17enne, A.L., originario di Cellamare (Bari), ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto sulla Sp84 che collega Rutigliano ad Adelfia.Secondo una prima...

