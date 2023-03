Ilha fatto staccare alcuni pannelli cartonati che erano piazzati nei pressi del cantiere ... Al momento le condizioni meteo dovrebbero essere in miglioramento, con ledi vento che ...Saranno protagonisti i venti occidentali, che soffieranno cona tratti superiori alla ...e addensamenti nuvolosi a tratti compatti tra le province di Palermo e Messina sotto il, ivi ...Forte vento die probabili mareggiate sulle coste esposte nelle prossime ore in Sardegna. Il Centro ... "Sono previsti - si legge nel bollettino - venti fino a burrasca, conlocali di ...

Raffiche di maestrale a Olbia, cadono alberi e cartelli - Sardegna Agenzia ANSA

In Sardegna, in particolare, si attende forte vento di maestrale e probabili mareggiate sulle coste ... sta colpendo ampi settori del Regno Unito con tempeste e bufere di neve, pioggia e raffiche ...Il maestrale ha anche fatto staccare alcuni pannelli cartonati ... Al momento le condizioni meteo dovrebbero essere in miglioramento, con le raffiche di vento che soffiano sino a 60/70 km orari ma che ...