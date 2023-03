Raffica di missili russi Invasione dell'Ucraina (Di venerdì 10 marzo 2023) Collpite Kiev, Kharkiv, Kherson, Leopoli fra le altre. Ovvero, la capitale e grandi città, da ovest ad est a sud, dell’Ucraina. Massicci attacchi missilistici russi con vittime civili, come le tre persone uccise a Kherson alla fermata del pullman. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, dopo la Raffica di missili russi, è stata ricollegata alla rete elettrica. L'articolo Raffica di missili russi <small class="subtitle">Invasione dell'Ucraina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 marzo 2023) Collpite Kiev, Kharkiv, Kherson, Leopoli fra le altre. Ovvero, la capitale e grandi città, da ovest ad est a sud,. Massicci attacchisticicon vittime civili, come le tre persone uccise a Kherson alla fermata del pullman. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, dopo ladi, è stata ricollegata alla rete elettrica. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristin94Ri : @HuffPostItalia HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH ma come fa a bombardarli con le pale? Mettiamo da parte gli scherzi, non vi r… - GoodMorningIT : Decreto migranti, la stretta sugli scafisti | #Biden punta ad alzare le tasse ai ricchi | Raffica di missili russi… - MariaRo35228248 : @SkyNews Una RAFFICA DI MISSILI e solo 5 persone morte ? Li hanno cercati con il lanternino? - marra_tullio : La Russia ha lanciato una raffica di missili in tutta l'Ucraina, compresa la capitale Kiev, il porto di Odessa sul… - marra_tullio : TENTATIVO DI BLOCCO DEL MIO ACCOUNT FALLITO La Russia ha lanciato una raffica di missili in tutta l'Ucraina, compre… -