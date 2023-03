Radio Zeta Future Hits | torna il Festival della Generazione Zeta

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 marzo 2023)Live - ilsabato 10 giugno 2023 al Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma. Sono già aperte le prevendite. Ospite die RTL 102.5, Lazza ha annunciato – a grande sorpresa – che farà parte del cast delLive 2023. L’artista, dopo aver conquistato il record italiano di permanenza in prima posizione in classifica con l’album “Sirio”, è il primo grande nome annunciato. In diretta sul’annuncio di Lazza: “Let's go! ...