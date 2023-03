Raccolta differenziata | a Salerno al via la sfida tra le scuole

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziata oggi, con ladei sacchetti del non differenziabile, latra i 32 plessi scolastici per aggiudicarsi i contributi economici chePulita assegnerà agli istituti più virtuosi nella. Obiettivo dell’iniziativa di sensibilizzazione è ridurre quanto più possibile la quantità di non differenziabile. In pratica tutto ciò che può essere avviato al riciclo (carta, cartoncino, plastica, organico, alluminio, vetro) non dovrà essere inserito nel sacchetto del non differenziabile. Nei giorni scorsi alleche hanno aderito all’iniziativa sono state consegnate dei sacchi di plastica trasparenti con il logo diPulita da utilizzare, fino al prossimo 2 giugno, per conferire il non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra7russo : RT @MakerFaireRome: È arrivato a Roma il super cassonetto 4.0, per la raccolta differenziata multifrazione. Sperimentato per la prima volt… - salernonotizie : Raccolta differenziata: al via la sfida tra 32 scuole di Salerno, pesati i primi sacchetti - ottopagine : A Salerno partita la sfida tra le scuole sulla raccolta differenziata #Salerno - Adriano08869716 : @andreabalducc79 Oddio, la foto con la tetta fuori alla disperata raccolta differenziata del Settimo Segaioli - Cla_Gagliardini : RT @MakerFaireRome: È arrivato a Roma il super cassonetto 4.0, per la raccolta differenziata multifrazione. Sperimentato per la prima volt… -

I lavori prevedono la risistemazione dei sottoservizi e la costruzione di un ricovero per i cassonetti necessari allaL'intervento è stato valutato in 150 mila euro, compresi ...Giovedì 16 marzo , alle ore 21, per la rubricaarriveremo puntuali con un film che in modo inaspettato ci avete suggerito in tanti. Ci ha fatto davvero tanto piacere. ...È arrivato alla Magliana il super cassonetto 4.0, un maxi contenitore per lamultifrazione. Alla sua inaugurazione, in piazza Fabricio De Andrè, il sindaco Roberto Gualtieri insieme con l'assessore all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi e al ...

Raccolta differenziata, arriva il maxi-contenitore di design per 13 diversi tipi di rifiuto Roma Capitale

Raccolta differenziata a Salerno, parte la sfida tra le scuole. Questa mattina alla pesa dei sacchetti del non differenziabile ...E’ iniziata oggi, con la raccolta dei sacchetti del non differenziabile, la sfida tra i 32 plessi scolastici per aggiudicarsi i contributi economici che Salerno Pulita assegnerà agli istituti più ...