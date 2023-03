Quirinale: Mattarella riceve vertici Fondazione Cariplo (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, con i vicepresidenti, Claudia Sorlini e Valeria Negrini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil presidente della, Giovanni Fosti, con i vicepresidenti, Claudia Sorlini e Valeria Negrini.

