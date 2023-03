Qui Spezia, 24 i convocati da Semplici per l’Inter: l’elenco completo (Di venerdì 10 marzo 2023) I convocati da Leonardi Semplici per Spezia-Inter Questa sera lo Spezia ospiterà l’Inter allo stadio ‘Picco’ nella ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. In vista della partita casalinga, Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 24 giocatori. PORTIERI: Zoet, Zovko, Dragowski. DIFENSORI: Ampadu, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi. CENTROCAMPISTI: Bourabia, Sala, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski. ATTACCANTI: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Ida Leonardiper-Inter Questa sera loospiteràallo stadio ‘Picco’ nella ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. In vista della partita casalinga, Leonardoha diramatodei, composto da 24 giocatori. PORTIERI: Zoet, Zovko, Dragowski. DIFENSORI: Ampadu, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski, Giorgeschi. CENTROCAMPISTI: Bourabia, Sala, Ekdal, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski. ATTACCANTI: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini. L'articolo proviene da intermagazine.

