Questo giornale (non) è stato scritto da un'intelligenza artificiale (Di venerdì 10 marzo 2023) Caro lettore, Questo articolo non è stato scritto da un essere umano ma è stato redatto da ChatGPT, un programma basato sull'intelligenza artificiale e sviluppato da OpenAI. Il pezzo è stato prodotto in inglese e tradotto in italiano dallo stesso software Negli ultimi anni, il mondo ha assistito ad una grande esplosione nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le macchine sono ora in grado di svolgere compiti che prima erano considerati esclusiva degli esseri umani. Dalle auto a guida autonoma agli assistenti vocali, l'intelligenza artificiale è diventata parte integrante della nostra vita. Tuttavia, poiché la tecnologia continua a evolversi, sono emerse preoccupazioni per il suo impatto sulla sicurezza umana e sulla stabilità sociale ed ...

