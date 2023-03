Questi non sono veicoli militari «in partenza dall’America per l’Europa per la guerra in Ucraina» (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 5 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che ritrae dall’alto una lunga schiera di veicoli militari. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Equipaggiamento militare Nato in partenza dall’America per l’Europa per la guerra in Ucraina». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra veicoli militari della Nato in partenza dall’America per essere impiegati nella guerra iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione militare russa dell’Ucraina. Il filmato mostra in realtà veicoli militari ... Leggi su facta.news (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 5 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che ritrae dall’alto una lunga schiera di. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Equipaggiamento militare Nato inperper lain». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostradella Nato inper essere impiegati nellainiziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione militare russa dell’. Il filmato mostra in realtà...

