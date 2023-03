Quattro anni fa, genitori prendono decisione controversa per gemelle siamesi – oggi le bimbe uniche sono così (Di venerdì 10 marzo 2023) I dottori credevano che le gemelle siamesi Callie e Carter sarebbero sopravvissute solamente 24 ore dopo la nascita. anni dopo, è difficile non sorridere vedendole. Quando Chelsea e Nick Torres erano in attesa delle loro gemelle, hanno ricevuto all’improvviso un messaggio del dottore che ha stravolto il loro mondo. “Il dottore ci ha detto che le gemelle erano siamesi e che le loro probabilità di sopravvivenza una volta nate erano molto basse.” In seguito, hanno scoperto che le bambine non erano solamente siamesi, ma onfalo-ischiopaghe, ovvero unite nella parte dell’addome e regione pelvica. Si tratta di una rara condizione che ha solo il 5% dei gemelli siamesi di tutto il mondo. Solitamente, i gemelli siamesi hanno il ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 10 marzo 2023) I dottori credevano che leCallie e Carter sarebbero sopravvissute solamente 24 ore dopo la nascita.dopo, è difficile non sorridere vedendole. Quando Chelsea e Nick Torres erano in attesa delle loro, hanno ricevuto all’improvviso un messaggio del dottore che ha stravolto il loro mondo. “Il dottore ci ha detto che leeranoe che le loro probabilità di sopravvivenza una volta nate erano molto basse.” In seguito, hanno scoperto che le bambine non erano solamente, ma onfalo-ischiopaghe, ovvero unite nella parte dell’addome e regione pelvica. Si tratta di una rara condizione che ha solo il 5% dei gemellidi tutto il mondo. Solitamente, i gemellihanno il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan ??? tra le migliori otto d'Europa. Quattro-cinque anni fa era solo un pensiero ottimistico, oggi è realtà.… - Raiofficialnews : Tornano le indagini nella Napoli degli anni '30: tratto dai romanzi di @MdGOfficial, 'Il Commissario Ricciardi - Se… - raicinque : “Quattro marzo 1943”, “L’anno che verrà”, “Piazza Grande”, “Caruso”, “Com’è profondo il mare”: sono solo alcune del… - teobaratto90 : RT @ilfoglio_it: A Pesaro tutti assolti in un processo durato dieci anni e costato quattro milioni di euro in captazioni telefoniche e ambi… - ascochita : RT @ilfoglio_it: A Pesaro tutti assolti in un processo durato dieci anni e costato quattro milioni di euro in captazioni telefoniche e ambi… -