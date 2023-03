Quante sono le puntate di Benedetta Primavera su Rai 1? Ospiti e anticipazioni (Di venerdì 10 marzo 2023) . La notizia buona intanto è una: Loretta Goggi tornerà ad avere uno show tutto suo, in prima serata e soprattutto su Rai 1. Ma come sarà questo programma? Cosa prevederà il format della famosa cantante e attrice italiana? Intanto sarà un programma costruito sulla conduttrice, tanto che il titolo si rifà alla sua leggendaria canzone: “Maledetta Primavera”. Cosa sappiamo di “Benedetta Primavera” con Loretta Goggi? Intervistata da Donna Pop, Loretta Goggi prova a spiegare ai lettori la sua idea del nuovo programma che verrà lanciato su Rai 1: “Benedetta Primavera non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) . La notizia buona intanto è una: Loretta Goggi tornerà ad avere uno show tutto suo, in prima serata e soprattutto su Rai 1. Ma come sarà questo programma? Cosa prevederà il format della famosa cantante e attrice italiana? Intanto sarà un programma costruito sulla conduttrice, tanto che il titolo si rifà alla sua leggendaria canzone: “Maledetta”. Cosa sappiamo di “” con Loretta Goggi? Intervistata da Donna Pop, Loretta Goggi prova a spiegare ai lettori la sua idea del nuovo programma che verrà lanciato su Rai 1: “non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ...

