Quante balle sul Nord Stream

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sembrava che il sabotaggio dei1 e 2 fosse opera degli americani. Ora invece gli americani dicono che ad agire fu un misterioso “gruppo pro Ucraina”.Armando Vannivia email Gentile lettore, la storia del “gruppo pro Ucraina” ha l’aria di una balla ciclopica costruita per depistare dalle vere responsabilità. È difficile dubitare che gli autori del sabotaggio furono gli americani. Alcuni leader europei lo sapevano fin da prima che avvenisse l’attacco. Il ministro degli esteri polacco pochi minuti dopo le esplosioni nel fondo marino twittò: “Grazie, Usa”. La premier britannica, Liz Truss, anche lei pochi attimi dopo le esplosioni, mandò un sms a Biden: “Fatto!”. L’sms fu intercettato dai servizi russi che spiavano il suo telefono e il governo inglese non ha mai smentito. Ora invece ci dicono che l’autore del grande attacco subacqueo fu un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abelgodelius : tg 3 quante cose conosce il giornalista sul naufragio di Cutro! se li inventa lui o corrispondono a verità? in ques… - cussini_alcide : @PaolaCardinali3 @Giura_Lucato_ @barbarab1974 Quante cazzate che vi fanno credere!! Creduloni, sono tutte balle!! - clamar65 : RT @Hero9004: @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - zizionice : @2002MMAD0691 Ma avevano detto che 3 erano già stati arrestati e uno lo han fermato oggi in Austria..ma quante balle ci raccontano?? - gherbitz : Vi dovete vergognare e basta! Perché non avete mai fatto venire NESSUNO che raccontasse le cose giuste o, meglio an… -

pur di attaccare il governo! Vanno a braccetto con l'Unione europea che continua a lavarsene le mani o, peggio ancora, con Frontex che fa lo scarica barile. Ma veniamo al primo posto. ...... Star Trek espaziali Un principio fisico fondamentale per capire il moto dei corpi è quello di Inerzia, per spiegarlo ci vengono in aiuto Star Trek espaziali.volte abbiamo visto ...Nordisti contro sudisti. Ma l'autonomia con questa guerra tra regioni, che sta diventando una guerra di religioni, non c'entra nulla. Il Consiglio dei ministri sta dando un primo via libera alla ...

Quante balle sul Nord Stream | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Gentile lettore, la storia del “gruppo pro Ucraina” ha l’aria di una balla ciclopica costruita per depistare dalle vere responsabilità. È difficile dubitare che gli autori del sabotaggio furono gli ...Il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare. Il Tribunale dei ministri di Roma liquida a «decisioni dall'evidente carattere politico» la lunghissima catena di errori, omissioni e decisioni sce ...