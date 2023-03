«Quando mi drogo mi sento invincibile, ma in quei momenti mi metto in pericolo perché non mi importa della mia vita. E per le persone che ti vogliono bene è spaventoso». La modella ora è riuscita a riprendere in mano la sua vita (Di venerdì 10 marzo 2023) «Sono stata in rehab, e adesso sono sobria: non mi drogo da 4 mesi». Per Cara Delevingne, che nei mesi scorsi aveva suscitato forti preoccupazioni sul suo stato di salute, si tratta di un cambio di marcia. La 30enne modella britannica a settembre era stata ripresa mentre vagava per l’aeroporto di Los Angeles a piedi nudi e in evidente stato confusionale. Qualche giorno dopo si era chiusa in casa e le sue amiche più strette, dopo averle fatto visita, se ne erano andate sconvolte. Proprio quelle immagini riprese allo scalo aereo, ha raccontato ora la modella, l’hanno convinta che era il momento di affrontare il problema. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 marzo 2023) «Sono stata in rehab, e adesso sono sobria: non mida 4 mesi». Per Cara Delevingne, che nei mesi scorsi aveva suscitato forti preoccupazioni sul suo stato di salute, si tratta di un cambio di marcia. La 30enne mobritannica a settembre era stata ripresa mentre vagava per l’aeroporto di Los Angeles a piedi nudi e in evidente stato confusionale. Qualche giorno dopo si era chiusa in casa e le sue amiche più strette, dopo averle fatto visita, se ne erano andate sconvolte. Proprio quelle immagini riprese allo scalo aereo, ha raccontato ora la mo, l’hanno convinta che era il momento di affrontare il problema. ...

