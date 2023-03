(Di venerdì 10 marzo 2023) Matteo Renzi ha perso la causa contro Marco Travaglio in quanto l’avere esposto un rotolo di carta igienica col suo viso impresso non costituisce diffamazione. Così come è caduta nel vuoto la sua richiesta di 200mila euro al Corriere della Sera per un articolo dedicato al caso Open. In questi giorni, fonti del Viminale affidano all’agenzia AdnKronos una comunicazione che annuncia di “sottoporre all’Avvocatura dello Stato le gravissime false affermazioni diffuse da alcuni ospiti in occasione di una trasmissione” nellaun soccorritore metteva in dubbio la ricostruzione del naufragio di Cutro fatta dal ministero dell’Interno. Le tante denunce per diffamazione, che stanno cadendo nel vuoto, ricordano a tutti il sacrosanto diritto della stampa ad indagare, criticare, scandagliare le azioni della politica, anche attraverso l’uso del sarcasmo. La legge condanna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... panchopigna : RT @MEcosocialista: @GiancarloDeRisi Contapalle, diamo 40 miliardi di tasse come sussidi a Eni e altre multinazionali dei fossili, non se l… - ilfattoblog : Quando i potenti usano le querele per intimidire: la psicanalisi spiega quale meccanismo si attiva - xllimxc : ho appena scoperto che la mia crush di quando stavo alle medie (una di quelle potenti che non si dimenticano mai) s… - duepuntocinque : @borghi_claudio si sono smossi i media, certa politica e così via che sembrava 'il popolo georgiano' quando in prop… - gzic45 : RT @MEcosocialista: @GiancarloDeRisi Contapalle, diamo 40 miliardi di tasse come sussidi a Eni e altre multinazionali dei fossili, non se l… -

...e dispendiose energicamente. Il sacrificio da fare subito viene sminuito (cosa vuoi che ...uno di questi pazienti accetta di entrare in una struttura per la disassuefazione e il recupero,...... o le prove di Ares,dovremo scegliere un percorso fatto di stanze piene di nemici per ...di ricarica e in quel momento dovremo passare a un altro personaggio per continuare a colpire con...E, ancora, è possibile trovare anche rimedi molto più, pensati per trattare le vere e proprie malattie della pelle . Come puoi vedere, pertanto,si parla di creme al CBD c'è davvero l'...

Quando i potenti usano le querele per intimidire: la psicanalisi spiega quale meccanismo si attiva Il Fatto Quotidiano

Matteo Renzi ha perso la causa contro Marco Travaglio in quanto l’avere esposto un rotolo di carta igienica col suo viso impresso non costituisce diffamazione. Così come è caduta nel vuoto la sua rich ...Un “abuso di potere” in piena regola è quello denunciato da Sharon ... il giudice avrebbe fatto riferimento alla tanto discussa quanto celeberrima performance dell’attrice in Basic Instinct per ...