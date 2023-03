Quando finisce Buongiorno mamma 2 su Canale 5? Data ultima puntata (Di venerdì 10 marzo 2023) La storia di Guido, interpretato da Raoul Bova, e della famiglia Borghi continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 che oltre a chiedersi Quando è prevista la puntata conclusiva si iniziano a chiedere anche se ci sarà un altro capitolo della serie tv Buongiorno mamma 2. Quando finirà la serie tv Buongiorno mamma 2? In tutti gli episodi previsti sono 12, ognuno della durata di 60 minuti circa, ma la programmazione ha subito una modifica a causa della scomparsa del noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. La fiction, infatti, è anData in onda per due prime serate nella scorsa settimana. Ma l’ultima puntata, come da previsione, verrà trasmessa il 17 marzo prossimo. Resta il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) La storia di Guido, interpretato da Raoul Bova, e della famiglia Borghi continua ad appassionare i telespettatori di5 che oltre a chiedersiè prevista laconclusiva si iniziano a chiedere anche se ci sarà un altro capitolo della serie tv2.finirà la serie tv2? In tutti gli episodi previsti sono 12, ognuno della durata di 60 minuti circa, ma la programmazione ha subito una modifica a causa della scomparsa del noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. La fiction, infatti, è anin onda per due prime serate nella scorsa settimana. Ma l’, come da previsione, verrà trasmessa il 17 marzo prossimo. Resta il ...

