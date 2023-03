PVF | Matrimonio egualitario? Centinaio chiarisca

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 marzo 2023). Pro Vita Famiglia: Gravi parole, maggioranza– «Le parole del senatore e vice presidente del Senato Gianmarcosul– dichiara Jacopo Coghe di Pro Vita Famiglia – sono gravi e richiedono un immediato chiarimento. Ci auguriamo, infatti, cheabbia parlato a titolo personale e non come espressione di tutto il centrodestra e dunque della maggioranza. Ilè solo tra un uomo e una donna e garantisce loro di essere il nucleo fondamentale della società e soprattutto il benessere della famiglia e degli eventuali figli. «Chiediamo alle forze di maggioranza di smentiree assicurare agli italiani che non ci sarà nessuna ...