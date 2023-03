(Di venerdì 10 marzo 2023) Vladimirsi èto con Xi Jinping, rieletto per la terza volta alla guida della Repubblica Popolare Cinese. Il leader russo ha inviato un telegramma dizioni al collega. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - hadrian_empire : RT @sono_francesca: #XiJingping rieletto all’unanimità. E #Putin si congratula. Chi l’avrebbe mai detto? - i_pez_vr : RT @ultimora_pol: Il presidente russo #Putin si congratula con il leader cinese #Xi Jinping rieletto all'unanimità dall'Assemblea nazionale… - sono_francesca : #XiJingping rieletto all’unanimità. E #Putin si congratula. Chi l’avrebbe mai detto? - ultimora_pol : Il presidente russo #Putin si congratula con il leader cinese #Xi Jinping rieletto all'unanimità dall'Assemblea naz… -

Nel messaggio, diffuso dal sito del Cremlino,ha sottolineato come la decisione del Congresso nazionale del popolo sia "un riconoscimento dei tuoi meriti come capo di Stato", nonché testimonia "...Per i due calciatori, entrambi brasiliani, è stato emanato il decreto con la firma del presidente. 'Lo Zenit Football Club - si legge ancora nel comunicato - sicon Malcolm e ...Mentre i soccorritori scavano nelle macerie dal condominio di Dnipro,sicon gli uomini della Wagner: " L'operazione militare speciale " dice " sta seguendo una dinamica positiva. ...

Putin si congratula con Xi: “Continuiamo a collaborare sull’agenda internazionale” Globalist.it

Si conferma il leader più potente dai tempi di Mao Zedong. Le congratulazioni di Putin: "Rafforzeremo la nostra cooperazione" ...I brasiliani dello Zenit Claudinho e Malcon hanno ricevuto da Putin la cittadinanza del Paese: tra qualche anno potranno giocare con la Russia.