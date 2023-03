Putin sa che sono a disposizione per incontrarlo, dice Papa Francesco (Di venerdì 10 marzo 2023) Papa Francesco non pensa alle dimissioni, ma potrebbe darle solo in caso di una «stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose» o problemi fisici gravi. Il Pontefice lo ha spiegato in una intervista rilasciata alla tv svizzera di lingua italiana Rsi, che oggi viene ripresa dai giornali italiani. Da dieci anni non vive più a Buenos Aires. Di quel tempo gli manca “camminare, andare per la strada». Ora, dice, «sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene». Ma aggiungendo anche che all’inizio «mi vergognavo un po’» di andare in carrozzina. Alla domanda sull’eventuale addio al pontificato, Bergoglio spiega che avverrà soltanto per «una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023)non pensa alle dimissioni, ma potrebbe darle solo in caso di una «stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose» o problemi fisici gravi. Il Pontefice lo ha spiegato in una intervista rilasciata alla tv svizzera di lingua italiana Rsi, che oggi viene ripresa dai giornali italiani. Da dieci anni non vive più a Buenos Aires. Di quel tempo gli manca “camminare, andare per la strada». Ora,, «vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene». Ma aggiungendo anche che all’inizio «mi vergognavo un po’» di andare in carrozzina. Alla domanda sull’eventuale addio al pontificato, Bergoglio spiega che avverrà soltanto per «una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le ...

