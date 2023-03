Putin | il capo della Wagner si lamenta | «Ci ha tagliati fuori | mi hanno spento i telefoni» Cosa c' è dietro alla tattica dello Zar

(Di venerdì 10 marzo 2023) Un cambio di strategia che potrebbe nascondere un piano ben escogitato per liberarsi di personaggi ormai scomodi. Ildel gruppo di mercenari, l'oligarca russo Yevgeny Prigozhin,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Putin criminale di guerra in capo - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la diretta – Esercito di Kiev: “Colpiti centri logistici russi”. Il capo della Wagner: “Noi senza munizioni e… - Giambat09149018 : RT @BrandauerLudwig: INTERMEZZO: IL PRESIDENTE XI PING ,PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE CENTRALE, ( CAPO DELLE FF. AA.) DICE A PUTIN : TA… - ibis787 : RT @BrandauerLudwig: INTERMEZZO: IL PRESIDENTE XI PING ,PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE CENTRALE, ( CAPO DELLE FF. AA.) DICE A PUTIN : TA… - francobus100 : Ucraina, la diretta – “Attacco nucleare in corso”: falso allarme hacker su media russi. Wagner: “Noi senza munizion… -

Xi, 70 anni il prossimo 15 giugno, è diventato ildello Stato cinese più longevo dalla ... Il presidente russo Vladimirsi è congratulato con Xi Jinping per la sua rielezione e si è detto ...E la mancanza di munizioni sarebbe alla base anche dallo sfogo deldel gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin , che ha infatti accusato Vladimirdi averlo tagliato fuori per la ...Questa mossa farebbe parte di un piano diper eliminare politicamente ildi Wagner, Prigozhin. Scrivendo per il Daily Mail, Bronk ha sottolineato che 'le perdite, combinate alla carenza di ...

Guerra in Ucraina, il capo della Wagner: «Putin ci ha tagliati fuori dai ... Open

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha accusato Vladimir Putin di averlo tagliato fuori per la sua richiesta di rifornimento di armi e munizioni nella battaglia nell’est del ...Se il gruppo mercenario aspetta "tatticamente" l'arrivo dei rinforzi di Mosca, appare sempre più evidente la rivalità tra Putin e Prigozhin.