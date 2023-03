Può un Dirigente sospendere un docente? Si pronuncia la Cassazione civile (Di venerdì 10 marzo 2023) Una Corte d'Appello confermava la decisione resa dal tribunale di primo grado ed accoglieva la domanda proposta da un docente avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per una giornata lavorativa irrogatale. Si pronuncia con ordinanza la Cassazione civile 5607/2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 marzo 2023) Una Corte d'Appello confermava la decisione resa dal tribunale di primo grado ed accoglieva la domanda proposta da unavente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per una giornata lavorativa irrogatale. Sicon ordinanza la5607/2023. L'articolo .

