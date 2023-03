PSG, tensione dopo la Champions: che attacco a Verratti (Di venerdì 10 marzo 2023) Il PSG è stato eliminato dalla Champions League per mano del Bayern Monaco e in Francia si sono scagliati, tra gli altri, duramente anche contro Marco Verratti. Il Paris Saint-Germain è stato eliminato, anche in questa edizione di Champions League, nella fase degli ottavi di finale. Stavolta per mano del Bayern Monaco. Il club parigino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 marzo 2023) Il PSG è stato eliminato dallaLeague per mano del Bayern Monaco e in Francia si sono scagliati, tra gli altri, duramente anche contro Marco. Il Paris Saint-Germain è stato eliminato, anche in questa edizione diLeague, nella fase degli ottavi di finale. Stavolta per mano del Bayern Monaco. Il club parigino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ?? In #Francia criticano fortemente il #PSG e in modo particolare Marco #Verratti ?? Le dure parole nei confronti d… - dani21229241 : RT @dayfootball1981: @Daniele04288601 Tranquillo, tra sconfitte in campo (PSG), tensione nelle dichiarazioni (Christillin) e toni cambiati… - Salvitus1 : RT @dayfootball1981: @Daniele04288601 Tranquillo, tra sconfitte in campo (PSG), tensione nelle dichiarazioni (Christillin) e toni cambiati… - JuMarkus7 : RT @dayfootball1981: @Daniele04288601 Tranquillo, tra sconfitte in campo (PSG), tensione nelle dichiarazioni (Christillin) e toni cambiati… - GallettoMatteo : RT @dayfootball1981: @Daniele04288601 Tranquillo, tra sconfitte in campo (PSG), tensione nelle dichiarazioni (Christillin) e toni cambiati… -