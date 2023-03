PSG | pronto l’assalto alla Serie A e al Napoli

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l'eliminazione dChampions League, Luis Campos, ds del PSG, potrebbe presto avviare la rivoluzione a Parigi. Oltre l’allenatore, per il quale ruolo è fisso il pallino Zidane, potrebbero cambiare alcuni interpreti. LaA potrebbe essere il serbatoio più prolifico per la compagine parigina. Oltre il quasi certo Skriniar che arriverà in Francia a parametro zero, occhi puntati sul 9 del. Abbiamo già parlato dell’incontro segreto tra il procuratore del nigeriano ed il ds francese proprio a Parigi e la valutazione di 150 milioni. L’emiro non si è certo spaventato di fronte a tale richiesta e valuta il da farsi iniziando a pianificare il futuro.

