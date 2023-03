PSG, pronti più di 56,5 milioni di euro per Maguire (Di venerdì 10 marzo 2023) Il PSG ha messo nel mirino Harry Maguire. Secondo quanto riportato dal Sun, il difensore del Manchester United lascerà Old Trafford in... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Il PSG ha messo nel mirino Harry. Secondo quanto riportato dal Sun, il difensore del Manchester United lascerà Old Trafford in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diego31883 : RT @sportmediaset: Psg, dopo il flop la rivoluzione: pronti 8 colpi e 150 mln per Osimhen #psg #mercato #osimhen - PSGRelay : RT @sportmediaset: Psg, dopo il flop la rivoluzione: pronti 8 colpi e 150 mln per Osimhen #psg #mercato #osimhen - sportmediaset : Psg, dopo il flop la rivoluzione: pronti 8 colpi e 150 mln per Osimhen #psg #mercato #osimhen - pogtommowack : Pronti per psg bayern monaco?Chi vince secondo voi? - MatteoSorrenti : Per @TuttoMercatoWeb settimana scorsa c'è stato un summit (segreto) tra Calenda, agente @victorosimhen9, e Campos,… -